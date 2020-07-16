شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات حكومية أفضل من التوقعات في المملكة المتحدة.



مع ذلك، ركز المستثمرون على تصاعد أزمة فيروس "كورونا" واحتمالية عودة قيود الإغلاق والعزل في عدد من الدول حول العالم مما يقوض جهود التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة.



وهناك بارقة أمل تلوح في الأفق من إعلان شركتي "موديرنا" و"جونسون أند جونسون" بدء مراحل مختلفة من التجارب على لقاحين واعدين للوقاية من فيروس "كورونا".

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وأظهرت بيانات حكومية بأن التغير في طلبات إعانة البطالة بالمملكة المتحدة سجل انخفاضا بنحو 28.1 ألف بينما توقع محللون زيادة بنحو 250 ألف طلب في الشهر الماضي.



واستقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.9% خلال يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر إلى 4.2%، وانخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات بتراجع نسبته 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2552، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2625 وأقل سعر عند 1.252 نقطة.