فى إفصاح للبورصة المصرية: 27.3% حصة أحمد عز بشركة حديد عز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة حديد عز، إن هيكل المساهمين بالشركة (الذين يبلغون 5% فأكثر)، خلال الربع الثاني لعام 2020، ضم رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز، الذى يملك 148.3 مليون سهم تمثل حصة 27.298% من إجمالى أسهم الشركة، والذي ضم مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة العز الصناعية) وتملك 181.5 مليون سهم تعادل حصة 33.41% من إجمالي أسهم الشركة، وThe Bank of New York Mellon وتملك 31.63 مليون سهم تعادل حصة 5.82%.
وبحسب إفصاح شركة حديد عز للبورصة المصرية، اليوم الخميس، تخارجت شركتى المصرية العالمية للاستثمارات التجارية، المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، واللتان كان يملكا 61.35 مليون سهم تعادل 11.29%، 40.416 مليون سهم تعادل 7.44% من حصة شركة حديد عز، على التوالى.
وسبق أن أعلنت شركة حديد عز، يوم 22 إبريل بشراء المساهم أحمد عبد العزيز عز، 148.3 مليون سهم بسعر 5.64 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 836.5 مليون جنيه، وذلك بجانب وجود مجموعة مرتبطة بأحمد عز ممثلة فى مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار التى تستحوذ على 38.45%.ش
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