شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبي بعد تراجعها 3 جلسات متتالية..وتربح 4.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% رابحاً 53.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعه 3 متتالية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.308 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 42.1 مليون سهم، بقيمة 93.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1634 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.14%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8.49%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.6%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.64%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.03%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج نسبة 2.3%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 22.8 مليون درهم.

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فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.32% خاسراً 11.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3450.200 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 342 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 6.45%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 3.08%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.03%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 5.14%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 5%.