شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. وأسواق الإمارات تربح 5مليارات درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.21% رابحاً 4.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.67 نقطة، وربح رأس المال السوقي 610 مليون درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.26% رابحاً 53.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.12% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.76 نقطة، فيما تراجعت بورصات البحرين والكويت ومسقط وقطر.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 4.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.67 نقطة، وربح رأس المال السوقي 610 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 192.7 مليون سهم محققة ما قيمته 164.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3437 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي النقل والبنوك بنسبة 1.21%، 0.10%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.74%، ثم سهم شركة إعمار القابضة بنسبة 1.93%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 70.7 مليون ورقة بقيمة 38.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.73%.

بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% رابحاً 53.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعه 3 متتالية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.308 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 42.1 مليون سهم، بقيمة 93.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1634 صفقة. بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% رابحاً 53.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعه 3 متتالية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.308 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 42.1 مليون سهم، بقيمة 93.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1634 صفقة. وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.14%. وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8.49%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.6%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.64%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.03%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج نسبة 2.3%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 22.8 مليون درهم.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.76 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.6% خاسراً 49.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8180.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 272.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.76 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.6% خاسراً 49.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8180.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 272.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال. وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.52%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.90%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%. Advertisements وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.89%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 6.77%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 2.12%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 1.91%، ثم سهم "مكة" بنسبة 1.64%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 226.9 مليون ريال سعودي. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيمة 763.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.28% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.08%، مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيمة 763.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.28% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.08%، مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% خاسراً 41.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.16 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 52 نقطة ليغلق عند مستوى 5501.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسراً 20.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.79% خاسراً 32.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4129.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 139.5 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي عبر 6952 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.20%، يليه سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.27% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.59%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 8.05%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.32% خاسراً 11.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3450.200 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 342 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 6.45%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 3.08%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.03%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 5.14%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 5%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% خاسراً 83.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 483 مليون سهم بقيمة 648.6 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 6 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 2.74%، 0.22%، على التوالي.