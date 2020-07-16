شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 21 بـ 190.79 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 16-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.04 ريال سعودى ، كما بلع " عيار 22 " نحو 199.88 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24بنحو 218.04 ريال بما يعادل 58.14$ سعر الذهب عيار 24بنحو 218.04 ريال بما يعادل 58.14$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 199.88 ريال بما يعادل 53.29$





سعر الذهب عيار 21 بنحو 190.79 ريال بما يعادل 50.87$







سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.19 ريال بما يعادل 33.91$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.19 ريال بما يعادل 33.91$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.54 ريال بما يعادل 43.60$





سعر الذهب عيار 12 بنحو 109.02 ريال بما يعادل 29.07$





سعر أوقية الذهببنحو 6,781 ريال بما يعادل 1,808$





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سعر جنيه الذهب بنحو 1,526 ريال بما يعادل 406.96$





سعر كيلو الذهببنحو 218,044 ريال بما يعادل 58,135$

تراجعت أسعار الذهب العالمية ، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.