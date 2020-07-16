شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار تراجع بواردات مصر من أكبر الأسواق الموردة لمصر إبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثرات قائمة الواردات من أهم 5 أسواق للواردات المصرية بشكل كبير في شهر ابريل الماضي، نتيجة جائحة كورونا، حيث بلغت جملة الواردات من أهم خمس دول مليار و559 مليون دولار، مقابل 2 مليار و640 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ نحو مليار و80 مليون دولار، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأهم الأسواق وشملت "الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية".

الصين:

حلت جمهورية الصين الشعبية في صدارة قائمة الدول الخمس الكبار، وبلغت الواردات المصرية منها نحو 596 مليون و754 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل مليار و25 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع 428 مليون دولار.

ومن ابرز الواردات المصرية من الصين، الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، بالإضافة إلى المراجل والآلات وشعيرات تريكيبية أو اصطناعية.

الولايات المتحدة الأمريكية:

وبلغت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 342 مليون و680 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 473 مليون و43 ألف دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ نحو 130 مليون دولار.

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ومن بين أبرز الواردات من السوق الأمريكية تأتي منتجات حبوب وثمار زيتية ونباتات طبية، بالإضافة إلى المراجل والآلات وعجينة الورق.

ألمانيا:

بلغت الواردات المصرية من ألمانيا نحو 228 مليون و21 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 372 مليون و276 ألف دولار في ابريل 2019، بتراجع بلغ نحو 144 مليون دولار.

ومن أبرز الواردات المصرية من ألمانيا تأتي السيارات والجرارات والدراجات، بالإضافة إلى المراجل والآلات، ومنتجات الصيدلة.

المملكة العربية السعودية:

سجلت الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية نحو 177 مليون و843 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 442 مليون 331 ألف دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ نحو 264 مليون دولار.

وكانت أبرز الواردات المصرية من المملكة الوقود والزيوت المعدنية ولدائن ومصنوعاتها، بالإضافة إلى الالومنيوم، وورق ومصنوعات من عجائن الورق.