شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: تغييرات شاملة فى مكاتب التمثيل التجارى لتنشيط الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن مصر لديها الآن غاز طبيعى متوفر وكهرباء ، وبالتالى باتت استراتيجية صناعة السيارات فى مصر تركز على دعم هذين المجالين فى الصناعة، سواء سيارات الغاز أو السيارات الكهربائية والتى تشهد توسعا عالميا الفترة الحالية والمقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم ،برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان " استراتيجية مصر الصناعية والتجارية ،تطورات ما بعد الأزمة"

أضافت الوزيرة أن الغرض من استراتيجية السيارات أن يكون لدينا منتج محلى مصرى ونسعى إلى تحويل سيارات الأجرة والنقل العام للعمل بالغاز بدلا من الوقود التقليدى السولار أو البنزين ، من خلال برنامج محفز بحيث يتم التخلص من السيارات الملوثة والسيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة ، وبالتالى من المهم دراسة هذا الأمر بشكل مناسب ،من خلال السعى لتوفير البديل بالتنسيق مع الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ،خاصة أن السيارات الميكروباصات تعتبر " أكل عيش" للناس .

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وحول الأراضى الصناعية، أشارت إنه يتم رفع جميع الأراضي بكامل مواصفاتها على الخريطة الصناعية، سواء مرفقة أو غير مرفقة ،لافتة أن تخصيص الأراضى يرتبط بجدية بناء المصانع بشكل مباشر سواء الأرض تخصنا أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حيث نسعى لإنهاء كافة الموافقات للمستثمر لأن العائد سيعود على البلد عامة.

وحول الاستفادة من موقعنا فى قارة أفريقيا، قالت إن مكاتب التمثيل التجارى لها دور جيد جدا خاصة فى قارة إفريقيا خاصة أن بعض الدول الأوروبية تعتبرنا بوابة للدخول إلى افريقيا، مما يتطلب أن نقدم منتجات منافسة فى السعر والجودة منعا لإهدار الوقت والمال وهذا يمكن تنفيذه من خلال مكاتب التمثيل التجارى .

وأشارت إلى أنه جارى إعداد حركة شاملة لتغيير رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل دورهم بشكل أكبر مما يفيد القطاع الخاص ، ويزيد الصادرات ويفعل بشكل أكبر دور التمثيل التجارى، لافتة إلى الحرص على زيادة الصادرات لإفريقيا أو لدول الاتحاد الأوروبى.