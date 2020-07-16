شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية حمراء بآخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4003 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة.