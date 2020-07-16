شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيمة 763.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.28% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.08%، مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو، سوف يتم شطب صكوك التأجير الإسلامية الحكومية طويلة الأجل – الإصدار الرابع والعشرون (GILS24.SUK) من لوائح بورصة البحرين، وذلك نظرا لحلول تاريخ الاستحقاق.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس المقبل، إلى يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس في تمام الساعة 3.30 مساءً.