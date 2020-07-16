شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1785.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 1850.00 ثم 1865.00 كمحطات رئيسية تالية.

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