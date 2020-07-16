شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع عقب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية قوية أفضل من التوقعات والتي تشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات فيروس "كورونا".



كانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد أعلنت بأن البلاد سجلت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 133 ألف حالة في يومين فقط.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفز بنسبة 7.5% في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 5%، وسجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد 1.3 مليون طلب في الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 1.25 مليون طلب.



وتلقت الأسواق المزيد من التفاؤؤل اليوم مع إعلان شركة "جونسون أند جونسون" أنها ستبدأ المرحلة الأولى من التجارب على لقاحها المضاد للفيروس التاجي بداية من الأسبوع المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 95..8 نقطة.