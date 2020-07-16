شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغوط عقب قرار "أوبك" وحلفائها بشأن الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب قرار منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين حول الإنتاج من الخام.



وكشفت اللجنة الفنية في "أوبك" والتي تشمل مندوبي منتجين من خارج المنظمة عن قرار بزياة الإنتاج بداية من أغسطس/آب المقبل.



وبناء على القرار، فإن حجم اتفاق خفض الإنتاج سوف يتقلص من 9.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 7.7 مليون برميل يوميا بداية من الشهر القادم.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت أمس في بياناتها الرسمية عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بحوالي 2.7 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 40.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.1 دولار وأقل سعر عند 40.7 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.1% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.