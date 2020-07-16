شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأسترالي عقب بيانات البطالة السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات متضاربة شملت إضافة وظائف في الشهر الماضي بالتزامن مع ارتفغاع معدل البطالة بأكثر من التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية بأن الاقتصاد أضاف 210.8 الف وظيفة خلال يونيو/حزيران في حين توقع محللون إضافة 106 آلاف وظيفة فقط.



وكشفت البيانات الحكومية أيضا عن أن معدل البطالة ارتفع إلى 7.4% في الشهر الماضي من 7.1% في مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاعاً طفيفا إلى 7.2%.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر قياس التضخم في أستراليا سجل 3.2% في يونيو/حزيران من 3.3% في مايو/أيار.



وتصارع دول العالم أزمة فيروس "كورونا" حتى الآن مع تزايد المخاوف بشان ارتفاع عدد الإصابات والوفيات لكن التفاؤل ينعقد على قرب تطوير لقاح واعد للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6997، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7013 وأقل سعر عنند 0.697.