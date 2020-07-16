شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يتقدم 179 مركزا بقائمة "ذا بانكر" لأفضل 1000 بنك عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، 179 مركزا دفعة واحدة في قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذا بانكر" الأمريكية لـ "أفضل 1000 بنك في العالم".

وحصل البنك على المركز 369 هذا العام بدلا من 548 العام الماضي، مدعوما بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك العام الماضي.

كما جاء البنك في المركز العاشر في إفريقيا برأس مال قدره 2.943 مليار دولار، وفقا للقائمة التي أصدرتها المجلة أيضا.

وضمن قائمة أفضل 5 بنوك في إفريقيا من حيث النمو، أحتل التجاري الدولي المرتبة الثانية بنمو ضخم بنسبة 74.76%.

وتصنف قائمة ذا بانكر البنوك من حيث إجمالي الأصول ومعدل نموها، والأرباح قبل خصم الضرائب وكذلك معدل نموها، فضلاً عن رأس المال الأساسي ومعدل نموه، ونسبة كفاية رأس المال.

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وعلق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي قائلا: " تقدمنا في قائمة التصنيف العالمي لمجلة ذا بانكر لهذا العام تأكيد جديد على قوة المركز المالي للبنك، وتطلعه إلى النمو المستدام".

وأضاف أن هذا الإنجاز الجديد يعكس مدى التزام التجاري الدولي بالابتكار والنمو وقدرته في الحفاظ على قوة مركزه المالي وجودة أصوله والسيولة المالية العالية، كما يؤكد موقعه الريادي كأكبر بنك قطاع خاص في مصر".

وأستطرد عز العرب أن البنك يؤكد على إلتزامه بضمان حصول عملائه على أفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي ترقى للمعايير العالمية، إلى جانب سعيه في نفس الوقت لحصول جميع شرائح وفئات المجتمع المصري على خدمات بنكية سهلة الاستخدام.

الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي حصل على العديد من المراكز المرموقة من أهمها تصنيفه بالمركز الـ 28 بقائمة مجلة فوربس الأمريكية لأكبر 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020.