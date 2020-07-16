شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين تلغي مذكرة التفاهم المُوقعة للاستحواذ على "موبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اللجين القابضة عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعه مع الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي"، أشهر منتجات "اللجين".

وقالت اللجين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي أثراً مالياً لإلغاء الاتفاقية على قوائم الشركة ولا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

وأرجعت اللجين السبب في إلغاء الاتفاقية إلى عدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ موضوع المذكرة.

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يُذكر أن الشركة وقعت، خلال يوليو 2019، مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 191.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019، يعود إلى زيادة حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (أعلى من العام الماضي بمبلغ 87 مليون ريال).

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 8.3% إلى 23.73 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 25.9 مليون ريال في العام 2018.