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شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يننخفض عقب نتائج أعمال "ألكوا" المخيبة للآمال في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات شركة "ألكوا" المنتجة للمعدن الصناعي والتي جاءت مخيبة للآمال في الربع السنوي الثاني.
وخسرت "ألكوا" 197 مليون دولار أو ما يعادل 1.06 دولار للسهم في الربع الثاني مقارنة بخسائر قدرها 402 مليون دولار أو ما يعادل 2.17 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وباستثناء بعض البنود، سجلت الشركة الأمريكية المنتجة للألمنيوم والألومينا خسائر فصلية بنحو أربعة ملايين دولار أو ما يعادل سنت واحد للسهم مقارنة بتسجيل سنتين للسهم قبل عام.
وانخفضت مبيعات الشركة إلى 2.15 مليار دولار في الربع الثاني هذا العام من 2.71 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي فيما توقع محللون تحقيق مبيعات عند 2.11 مليار دولار.
وأبقت "ألكوا" على توقعاتها حيال شحنات الألمنيوم لهذا العام بين 48 مليون و49 مليون طن متري في حين توقعت تحقيق شحنات من الألومينا بين 13.6 مليون و13.7 مليون طن متري.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الألومنيوم لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.3% إلى 1683.5 دولار للطن.
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