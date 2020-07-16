الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات وعين المستثمرين على نتائج أعمال الشركات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس مع استمرار تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال الفصلية للشركات وتطورات أزمة فيروس .


واظهرت نتائج أعمال عدة بنوك حتى الآن أضراراً بالغة على القطاع المصرفي الأمريكي بسبب أزمة فيروس كورونا وتخصيص هذه البنوك مبالغ مالية بمليارات الدولارات لتغطية خسائر القروض.


وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة  قفز بنسبة 7.5% في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 5%، وسجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد 1.3 مليون طلب في الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 1.25 مليون طلب.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 26764 نقطة، كما تراجع "ناسداك" 1.3% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 10411 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3203 نقاط.

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