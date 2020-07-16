شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسلاك" تُقر تخفيض رأسمالها إلى 351 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الجمعية قررت تخفيض رأس المال من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستتراجع الأسهم المصدرة من 43.875 مليون سهم إلى 35.100 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد مُقابل كل خمسة أسهم أصلية.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أن الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هى إلغاء عدد 8.8 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى زيادته عن الحاجة، مُشيره إلى أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح وكذلك ارتفاع هوامش الربحية.