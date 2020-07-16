آي بي إم يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.99% بما يعادل 2.40 نقطة ليستقر على سعر 123.00 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 126.91 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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