جونسون آند جونسون يقلص بعضاً من مكاسبه – تحليل – 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 150.15، ارتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.23% بما يعادل 0.34 نقطة ليستقر على سعر 148.26 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 144.92، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.18.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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