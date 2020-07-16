شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يظهر المزيد من الإشارات السلبية بالرغم من ارتفاعه – تحليل – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.55% بما يعادل 1.52 نقطة ليستقر على سعر 99.73 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل يتحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 104.17، ليستهدف مستوى الدعم 92.61.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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