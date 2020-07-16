كوكاكولا يهاجم مقاومة خط اتجاه هابط – تحليل – 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي الزوج جلسة اتسمت بالتذبذب كسب خلالها بنسبة بلغت 1.16% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 46.40 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وليهاجم بدوره مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الميل الهابط، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.18 الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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