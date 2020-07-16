شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 1.05 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 191.77 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 187.43، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 202.51.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد