شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أفضل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر حزيران/يونيو مرتفعة بمقدار 7.5% ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 5.0% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 18.2% المعدلة من ارتفاع بمقدار 17.7% ،والتي تعد أفضل قراءة فى تاريخ الولايات المتحدة.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 7.3% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 5.0% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 12.1% المعدلة من ارتفاع بمقدار 12.4% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي .