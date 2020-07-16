شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 5 أسابيع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ، خاصة عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 96.32 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.00 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.00 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.78 نقطة ، بسبب تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل يوم الخميس فى ظل هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ،بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض حظر شامل على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة ،واستشهدت الصحيفة بأربعة أشخاص مجهولين على علم بمثل هذه المناقشات.

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وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أكد يوم الثلاثاء إن الرئيس "دونالد ترامب" لم يستبعد فرض عقوبات إضافية على كبار المسؤولين الصينيين بسبب الإجراءات الأمنية للصين فى هونغ كونغ.

وقالت الصين إنها ستلتزم بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة هذا العام ،لكنها حذرت من أنها سترد على أساليب"التنمر" من الجانب الأمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يعني توفر أدلة قوية حول مدى تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 5.0% خلال حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 17.7% فى أيار/مايو ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 5.0% من ارتفاع بنسبة 12.4% فى الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقعات طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.250 مليون فى الأسبوع المنتهي 11 تموز/يوليو من 1.314 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام أكثر من 49 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.