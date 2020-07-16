شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 5 أسابيع قبيل قرارات بنك أوروبا المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، مع نشاط ملحوظ عمليات جني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، قبيل صدور قرارات بنك أوروبا المركزي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.8% ،مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 375.46 نقطة ، مدعوما بمكاسب قوية لشركات السفر والترفيه.

تخلى مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بسبب النشاط النسبي لعمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع الأغذية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 1.8% ، بفعل نتائج أعمال أقل من التقديرات لبعض شركات القطاع.

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قراراته بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ، وسط توقعات الإبقاء على السياسة النقدية بدون أي تغيير يذكر.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.6% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4%.