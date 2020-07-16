شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بسبب انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، لكنه لا يزال يتداول أعلى حاجز 1,800$ للأونصة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,802.99$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,810.10$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,813.41$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.78 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يدعم هذا الانتعاش تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة دونالد ترامب تدرس فرض حظر شامل على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة ،واستشهدت الصحيفة بأربعة أشخاص مجهولين على علم بمثل هذه المناقشات.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أكد يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد فرض عقوبات إضافية على كبار المسؤولين الصينيين بسبب الإجراءات الأمنية للصين فى هونغ كونغ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,206.89 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.