شكرا لقرائتكم خبر عن "كيبكو" تُسدد سندات مُصدرة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" عن قيامها بسداد سندات مُصدرة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (153.9 مليون دينار كويتي)، بتاريخ استحقاق 15 يوليو الجاري.
وقالت "كيبكو" في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، إنها قامت بسداد مبلغ إضافي بقيمة 23.4 مليون دولار تمثل الفوائد المُتعلقة بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وأشارت الشركة إلى أنه قد تم إصدار هذه السندات سابقاً في شهر يوليو من عام 2010 لأجل 10 سنوات تحت مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) عبر الشركة التابعة ذات الأغراض الخاصة في مركز دبي المالي العالمي.
وأفادت "كيبكو" بأنه ليس لديها سندات مُستحقة للثلاث سنوات القادمة، علماً بأن تستحق السندات التالية البالغ قيمتها 500 مليون دولار نُستحق في 15 مارس 2023.
وقالت الشركة، إن "سداد السندات الموضحة أعلاه سوف يترتب عليه انخفاض إجمالي المطلوبات والنقد بالقيمة المذكورة.
ويُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6% خلال عام 2019، إلى 30.01 مليون دينار، مقابل 28.27 مليون دينار في العام السابق له.
وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.
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