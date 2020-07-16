شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زين الكويتية تتراجع 28% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين الكويتية"، تراجعاً في الأرباح بنسبة 28% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، اليوم الخميس، بأنها حققت صافي أرباح - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 36.1 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 50.2 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

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ويعود سبب انخفاض الأرباح السنوية إلى أثر فيروس كوفيد 19 على جميع الأسواق الرئيسية للمجموعة.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 13.9% إلى 83.7 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 97.3 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العان 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 10% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 إلى 217 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 196.5 مليون دينار في نهاية عام 2018.