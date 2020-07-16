شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية تهامة للإعلان تُقر زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع "تداول"، اليوم الخميس، إنه سيتم زيادة رأس المال من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال، مقسم الى 17.5 مليون سهم عادي.

وقالت إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة، علماً بأنه سيتم طرح وادراج اسهم حقوق أولوية لعدد 10 مليون سهم عادي.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

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ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في منتصف يناير الماضي على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.