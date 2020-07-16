شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جرير ترتفع 23% في الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 23.24% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 208.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 169.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 يونيو 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 227 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 190.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2020:

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ارتفاع مبيعات بعض أقسام التجزئة وخاصة قسم أجهزة الكمبيوتر وقسم مستلزمات الكمبيوتر، وأغلب أقسام الجملة. وقد ساهمت مبيعات الأونلاين كثيراً في ارتفاع مبيعات التجزئة. ففي الوقت الذي تأثر فيه كثيراً أداء المعارض بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 حققت مبيعات الأونلاين قفزة كبيرة باعتبارها قناة التسوق الرئيسية المتاحة للمستهلكين في فترات الاغلاق وحظر التجول.

تحسن هامش الربحية لبعض الأقسام وخاصة مستلزمات الكمبيوتر وألعاب الفيديو نتيجة اختلاف المزيج البيعي داخل القسم لصالح أصناف ذات ربحية مرتفعة نسبياً.

انخفاض بعض عناصر تكاليف التشغيل نتيجة المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 مثل مبادرة مؤسسة النقد بتحمل رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

انخفاض تكلفة التمويل نتيجة سداد أرصدة الاقتراض من البنوك.

وارتفعت المبيعات إلى 2.37 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وعلى مستوى النصف الأول من العام بلغت أرباح الشركة 499.3 مليون ريال مقابل 444.5 مليون ريال بالنصف المقابل من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 251.7 مليون ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 233.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

بينما كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.