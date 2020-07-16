شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو ترقبا لقرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات بالقرب من أعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1408$ من سعر الافتتاح 1.1407$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1418$ ، وأدنى سعر 1.1392$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1452$ ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وآمال التحفيز المالي فى أوروبا.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى القارة العجوز ، خاصة بعد نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على فيروس كورونا ،وإنهاء قيود العزل الصحي وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

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وخلال الاجتماع السابق ، قرر بنك أوروبا المركزي توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصارا بـ "PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021.

تجاوز القرار حينها توقعات أسواق المال العالمية زيادة 500 مليار يورو فقط ،حيث يعمل البنك بكامل طاقته لدعم اقتصاد منطقة اليورو ،والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الجائحة الفيروسية.

وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي السياسة النقدية دون أي تغيير ، الأمر الذي سيرفع الضغط على زعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق على خطة الانتعاش الاقتصادي خلال القمة المقررة يومي الجمعة والسبت فى بروكسيل.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.