شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً طفيفاً ليقترب من المتوسط المتحرك 50 من جديد، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6890، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7064.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد