شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لأرضية الدعم المحوري 43.38 ويحافظ على ثباته فوقها حتى الآن، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 45.50 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 43.38 و42.25 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد