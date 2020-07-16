شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليضغط على مستوى 40.80 ويقترب من اختبار الدعم المحوري الثاني 40.40، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذه المستويات ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسرها سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 37.50.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي مرجحاً بشرط الثبات فوق 40.40، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 43.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد