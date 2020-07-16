شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الذي يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يتخلّص من سلبيته بشكل تدريجي، بانتظار تقديم حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا تتواجد عند 19.64 وتمتد إلى 20.05، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 18.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 19.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد