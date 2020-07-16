شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب لاختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1785.00، مع الإشارة إلى أن الأهداف المنتظرة تبدأ عند 1850.00 وتمتد إلى 1865.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد