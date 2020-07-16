شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليتحرك قرب الدعم المحوري 1.2515، ليقدّم مزيد من الإشارات على توجه محتمل للتحول نحو الانخفاض، لكننا بحاجة لكسر مؤكد للمستوى المذكور بإغلاق يومي دونه لتأكيد استمرار التداولات السلبية والتوجه نحو مناطق 1.2400 ثم 1.2304 كمحطات رئيسية تالية.
لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2660
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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