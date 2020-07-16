شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.1420، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 1.1270 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1420 سيدفع السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية جديدة تصل إلى 1.1500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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