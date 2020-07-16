شكرا لقرائتكم خبر عن علم إعادة فتح الاقتصادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقلم جان شيا

رئيسة مكتب إدارة المحافظ والأبحاث

يتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم مع الوقت للتغلب على العقبات الهائلة المرتبطة بكوفيد-19 التي تقف بيننا وبين إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في مختلف أنحاء العالم.

أثار القلق من موجة ثانية من وباء كوفيد - 19 في مختلف مدن الولايات المتحدة، وبكين، مما حرض التحقق من الواقع من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات حول الوضع في العالم الحقيقي مقابل أسواق المال. فمن أسفل السوق في منتصف مارس، ارتد مؤشر S&P بشكل حاد بنسبة 40% قبل تصحيح 6% في 11 يونيو/حزيران. إن الانتعاش الذي يأتي على شكل حرف V في أسواق البورصة ليس دليلاً على الواقع الاقتصادي، ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) انكماشاً اقتصادياً عالمياً بنسبة -%3 في عام 2020 بسبب وباء كوفيد - 19. وإذا افترضنا أن الوباء تلاشى خلال النصف الثاني من عام 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى النمو العالمي إلى 5.8% في عام 2021 مع تطبيع الاقتصادات بدعم من السياسات.

مع ارتفاع عدد حالات كوفيد - 19 وانحسارها، هل ستعود التقلبات وهل ستعيد أسواق رأس المال النظر في انخفاضات شهر مارس/آذار؟ نحن نزعم أن هذا لن يكون الحال لثلاثة أسباب:

1) إن السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى، ستبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، ولقد أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، على موقف الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسات التي تهدف إلى توفير السيولة الإضافية للنظام المالي.

2) تسجل الحكومات في مختلف أنحاء العالم عجزاً قياسياً في الميزانية لدعم الاقتصادات وتواجه ضغوطاً سياسية لتخفيف تدابير الاحتواء تدريجياً.

3) يعمل التقدم العلمي في معالجة وباء كوفيد-19 والاستعداد من قِبَل قطاع الرعاية الصحية على التخفيف من مخاطر إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً على مستوى العالم.

الاختبارات والعلاجات

إن زيادة معدل إجراء الاختبارات للأفراد لوباء كوفيد - 19 يفسر جزئياً سبب الارتفاع في عدد الحالات خلال الأشهر الأخيرة. وقد اختبرت أيسلندا ولوكسمبورغ واستونيا عدداً من سكانها من وباء كوفيد - 19 أكثر من أي دولة أخرى، وذلك وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وقد سجلت المكسيك (0.6)، اليابان (2.2)، وكولومبيا (2.3)، أدنى مستويات الاختبار لوباء كوفيد - 19، في حين أن متوسط معدل الاختبار بلغ 27.7 اختباراً لكل ألف نسمة (بيان 1). وقد أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 3 مليون حالة إصابة بكوفيد - 19، وأكثر من 130,000 حالة وفاة، في حين سجلت الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل تكساس وفلوريدا ارتفاعاً في عدد الحالات الجديدة، الزيادة في عدد الحالات كانت مصحوبة بزيادة في اختبارات الفيروس.

ومن ناحية أخرى، تستمر عملية إعادة فتح الاقتصادات على مستوى العالم في تزايد، ففي سنغافورة، أعلنت الحكومة عن إعادة فتح المرحلة الثانية من اقتصادها اعتباراً من 19 يونيو/حزيران، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة في المجتمعات المحلية ظلت مستقرة مع عدم ظهور مجموعات كبيرة جديدة منذ رفع بعض القيود في المرحلة الأولى في 2 يونيو/حزيران. سوف تسمح عملية تخفيف القيود باستئناف مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك إعادة فتح العديد من متاجر التجزئة والمطاعم.

في المملكة المتحدة، تم السماح بإعادة فتح الأنشطة التجارية غير الأساسية مثل المتاجر الكبرى والمكتبات بعد أكثر من 80 يومًا من الإغلاق، مع تقارير عن حشود كبيرة وقوائم انتظار طويلة للمتسوقين الذين يتجمعون في متاجر بيع الأزياء.

في أماكن أخرى من أوروبا، بدأت دول مثل اليونان، إسبانيا، وفرنسا في إعادة فتح حدودها لسائحين مختارين.

نموذج 1: الاختبار التشخيصي لكوفيد - 19 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

Advertisements



المصدر: اختبار كوفيد-19: طريقة لرفع القيود المفروضة، بيانات منظمة التعاون والتنمية، تم نشره في 4 مايو/أيار.

ملاحظات: 1. تم اختبار الأشخاص أو الحالات. 2. تم إجراء الاختبارات أو تم اختبار العينات. 3. وحدات الاختبار غير واضحة أو غير متسقة. وهناك اختلافات حول ما إذا كانت الأرقام تتضمن اختبارات أو أفراد تم اختبارها، وما إذا كانت تشمل جميع الاختبارات المعملية (العامة والخاصة) أم لا، وحول كيفية تحديث البيانات بشكل منتظم من قِبَل كل دولة؛ وغير ذلك من الجوانب. يتراوح تاريخ اختبار البيانات الموضح في الرسم البياني بين 26 أبريل و3 مايو 2020.

اللقاحات والانتصارات

السباق مستمر للحصول على لقاح فعال وقادر على زيادة الإنتاج.

هناك ما لا يقل عن 126 لقاحًا مرشحًا في التقييم قبل السريري و 10 لقاحات مرشحة في مرحلة التقييم السريري تتطور عبر اتحادات الجامعات ومجموعات التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أوروبا، الصين، الهند، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أستراليا، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرته منظمة الصحة العالمية في 9 يونيو 2020.

وفي جامعة أكسفورد، تم ترشيح لقاح للفيروس التاجي (ChAdOx1 nCoV-19) ليدخل في مرحلة التجارب البشرية في 23 نيسان/أبريل. وقد تم تطوير هذا اللقاح من خلال التعديل الوراثي لفيروس ChAdOx1 -النسخة الضعيفة من الفيروس المسبب للزكام - ليجعل نمو الفيروس التاجي في البشر أمراً مستحيلاً. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم اللقاح بحلول نهاية عام 2020.

تحليلات البيانات وتتبع جهات الاتصال

وإلى جانب الاختراقات العلمية في مجال الطب والتكنولوجيا الحيوية، فإن التقدم العلمي في مجال تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية في تتبع جهات الاحتكاك وتدابير الاحتواء التي تدعم العودة إلى إعادة فتح الاقتصادات بطريقة تسيطر على المخاطر. إن التقدم التكنولوجي الذي تحقق في تطبيقات تتبع الاحتكاك يوفر لمسؤولين في مجال الصحة العامة الثقة في قدرة التكنولوجيا الرقمية على احتواء تفشي المرض. إن البحوث الشاملة لعدة تخصصات في مجال علم الأوبئة، التكنولوجيا الرقمية، علم البيانات، تطوير البرامج الهندسية تخلق تطبيقات جديدة تساعد على تتبع الاحتكاك وعزله والاحتواء الاجتماعي.

وفي إحدى هذه الدراسات، قام مركز قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية بشراكة مع جامعة أكسفورد لوصف علم الأوبئة والتركيب الجيني لتفشي مرض كوفيد - 19 في المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصين، مما يوضح كيف ساعدت الاختبارات المبكرة المكثفة والفحوصات في عمليات تتبع انتقال المرض.



ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين؟

سيستمر وضع الغموض المتعلق بالموجة الثانية من انتشار العدوى في إحداث التقلبات في الأسواق، حيث يتضح هذا من عمليات البيع الحادة في 11 يونيو/حزيران، عندما هبط مؤشر S&P500 بنسبة 5.9%. ومن الواضح أن الوضع فيما يتعلق بالإصابات سيستمر في التطور، ولكننا نتوقع أن يتم احتواء الوضع الاقتصادي للموجات اللاحقة من العدوى بشكل نسبي. وقد أصبح لدى الأفراد وصانعي السياسات الآن قدر كبير من المعرفة والوعي بشأن الفيروس، وهناك إقبال سياسي أقل لإعادة فرض الإغلاق الكامل. وقد بدأ صناع السياسات بالفعل في تنفيذ خطط غير مسبوقة بدرجة كبيرة من النجاح لدعم الظروف المالية، وهم على استعداد للقيام بالمزيد إذا لزم الأمر.

علاوة على ذلك، فإن تطوير اللقاحات يسير بوتيرة متسارعة، فمن المقرر أن تبدأ مرحلة التجارب الثالثة في يوليو/تموز، أغسطس وسبتمبر على التوالي. ونحن نعتقد أن التوقعات العامة قد تحسنت بشكل متزايد وذلك من خلال البيانات الواردة التي تؤكد أننا تخطينا أسوأ مرحلة اقتصادية للوباء. ونستمر في الاحتفاظ بنظرة شاملة متساوية فيما يخص الأسهم والنظرة الإجمالية فيما يتعلق بالدخل الثابت من خلال السندات ذات العائد المرتفع للأسواق الناشئة.

إن المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية غير الواضحة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2020، وحول التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تم وضع هذه التوقعات بناءً على تقييمات السوق اليوم، فلهذا نحن لا نعتقد بأن الوقت قد حان لزيادة وزن الأسهم في المحفظة. وسنركز على الحفاظ على تنوع التعرض على الشركات الفائزة على المدى الطويل وكذلك الشركات التي تتمتع ميزانيات عمومية مرنة والتي ستستفيد من إعادة فتح الاقتصادات.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bankofsingapore.com/insights