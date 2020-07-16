شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة البحرين بالمستهل..وإلغاء عضوية "بيت الاستثمار العالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1304.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 161.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.158 مليون دينار بحريني (5.739 مليون دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مما يمثل انخفاضاً بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة مع 2.533 مليون دينار بحريني (6.737 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2019، فيما ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2020 بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليون دينار بحريني (82 مليون دولار أمريكي).

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وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، عن شطب عضوية شركة بيت الاستثمار العالمي للوساطة، من البورصة، وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم.