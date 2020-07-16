شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت مؤشرات بورصة الكويت..والاستحواذ على الشركة المصرية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسراً 24.190 نقطة ليصل إلى مستوى 5063.47 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.52% خاسراً 29.010 نقطة ليصل إلى مستوى 5524.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 19.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4148.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسراً 21.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4140.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 84.6 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار كويتي عبر 4013 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.20%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 6.41%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم شركة رمال الكويت العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.22% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.59%، ثم سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 7.99%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة المال للاستثمار، عن استحواذ شركة ديار الكويت العقارية، وهي شركة زميلة، والتي تمتلك فيها نسبة 40.25%، بالاستحواذ على نسبة 50.82% من أسهم الشركة المصرية السعودية للاستثمار السياحي والعقاري، وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة وذلك بقيمة 2.1 مليون دينار كويتي، مضيفة أنه نتيجة هذا الاستحواذ من خلال الشركة الزميلة نتج عنه ربع لصالحها بمبلغ وقدره 6.9 مليون دينار كويتي، وستبلغ حصة شركة المال في هذه الأرباح 2.8 مليون دينار كويتي، وتم إداراج الأثر المالي في البيانات المالية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، عن عدم وجود أي تطورات جوهرية من شأنها التأثير على حجم التداول على سهم الشركة، وليس لدى الشركة أي معلومات عن أسباب هذا التغيير في معدل التداول.