شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إعمار العقارية يصعد ببورصة دبي..وتوضيح حول بيع أسهم "بالم هيلز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 6.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2055 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.3 مليون سهم محققة ما قيمته 68 مليون درهم من خلال تنفيذ 1483 صفقة لعدد 26 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والنقل بنسبة 0.98%، 0.91%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.60%، ثم سهم شركة إعمار القابضة بنسبة 1.54%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.39%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 47.8 مليون ورقة بقيمة 26.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.66%.

وفي سياق متصل قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة، إن شركة كهرباء شانغهاي تقوم بتجديد الرغبة في الاستحواذ بصفة دورية 6 أشهر، وأن الصفقة مازالت قيد التفاوض بين جميع الشركاء، مضيفة أنها سوف تقوم بالإفصاح في حال وجود أي مستجدات جوهرية.

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وفي سياق آخر قالت شركة الاتحاد العقارية، إن عمليات البيع والشراء التي تمت على أسهم شركة بالم هيلز للتعمير، والمملوكة لشركة يو بي كابيتال للاستثمار، إحدى شركاتها التابعة، لصالح البنك العربي الأفريقي، لم تتم من خلال الشركة، وتقوم الإدارة حالياً بدراسة جميع الخطوات اللازمة والخيارات المتاحة بما يحقق مصلحة المساهمين.

وأشارت الشركة، إلى أنه بناء على الإفصاح الصادر من البنك العربي الأفريقي الدولي على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية، فإن قيمة البيع بلغت 544.211 مليون جنيه، وسيظهر الأثر المالي في البيانات المالية للربع الثالث لعام 2020.