اتحاد: انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة 24.1% على أساس سنوى بيونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات للقطاع اليوم الخميس أن مبيعات سيارات الركوب الأوروبية انخفضت في يونيو على أساس سنوي لكنها أظهرت تحسنا منذ مايو مع تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا في المنطقة.

وأظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أنه في يونيو، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 24.1 بالمئة إلى 1131843 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وفي مايو، هوت المبيعات 56.8 بالمئة على أساس سنوي.

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وانخفضت المبيعات في جميع الأسواق الأوروبية باستثناء فرنسا حيث ارتفعت 1.2 بالمئة في يونيو بفضل محفزات حكومية للسيارات منخفضة الانبعاثات والتي طُبقت في بداية الشهر.

وتراجعت التسجيلات في ألمانيا 32.3 بالمئة ونزلت في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بنسب 36.7 و23.1 و56.2 بالمئة على الترتيب.

وفي النصف الأول من 2020، انخفضت المبيعات 39.5 بالمئة في الوقت الذي ألقت فيه إجراءات العزل العام الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا بثقلها على القطاع.