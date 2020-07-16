شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: السعودية تطرح مناقصة لشراء نحو 720 ألف طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون اليوم الخميس، إن المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 720 ألف طن من علف الشعير.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة الجمعة 17 يوليو. والشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أكتوبر ونوفمبر. Advertisements

وكان قد قال المشتري الحكومي السعودي المؤسسة العامة للحبوب، إنه اشترى 1.08 مليون طن من علف الشعير في أحدث مناقصة عالمية يطرحها. وأوضحت المؤسسة أن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 198.81 دولار للطن.