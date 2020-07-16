شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: تعيين ممثل جديد عن الحكومة بمجلس الإدارة خلفاً لحسام شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، والذي وافق على تعيين المهندس محمد نصر الدين محمد علي عضواً ممثلاً عن الحكومة في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من المجلس، خلفاً للمهندس حسام شعبان موسى الجمل، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت يوم الأحد 22 يونيو، عن تغيير في مجلس الإدارة، إذ تم إحاطة المجلس بكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن تعيين اللواء أركان حرب بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي عضواً بالمجلس، خلفاً للواء أركان حرب طارق محمد عبد الله الظاهر، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة المراجعة وضمت كلا من محمد كمال الدين بركات رئيساً للجنة، بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي، محمد سعيد محمد سلطان أعضاء باللجنة.

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وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2020 وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.