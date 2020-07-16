شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.93 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.03، بينما حقق الأدنى له عند 106.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 17.7% في أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 12.4% في أيار/مايو.

Advertisements

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 1,250 ألف طلب مقابل 1,314 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 462 ألف طلب إلى 17,600 ألف طلب مقابل 18,062 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.0 مقابل 27.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 60 مقابل 58 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها اللجنة الاستشارية للبحوث المالية.