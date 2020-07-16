شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ العاشر من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.07% لتتداول حالياً عند 832.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 832.61$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 96.10 مقارنة بالافتتاحية عند 96.00.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم 11.5% مقابل انكماش 9.8% خلال الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 9.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 3.2% مقابل انكماش 6.8% في السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 2.2%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 1.8% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.4% في أيار/مايو، وأظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.7% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 5.9% في أيار/مايو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 17.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 12.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 1,250 ألف طلب مقابل 1,314 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 462 ألف طلب إلى 17,600 ألف طلب مقابل 18,062 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.0 مقابل 27.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 60 مقابل 58 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها اللجنة الاستشارية للبحوث المالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي عن توقعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى تحميله من جديد المسئولية كاملة للصين على التكتم عن تفشي كورونا وإطلاق الفيروسات على العالم.