شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ العاشر من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها تناقش تقليل حجم خفض الإنتاج إلى 8.54 مليون برميل يومياً خلال آب/أغسطس من 9.7 مليون برميل يومياً منذ أيار/مايو وذلك نظراً لتجاوز إنتاج بعض الدول خلال الأشهر الماضية، بينما لم يصدر تقرير رسمية بذلك بعد.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.15% لتتداول عند مستويات 40.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.20$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.37% لتتداول عند 43.71$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.55$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.79$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 96.13 مقارنة بالافتتاحية عند 96.00، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.08.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم 11.5% مقابل انكماش 9.8% خلال الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 9.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 3.2% مقابل انكماش 6.8% في السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 2.2%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 1.8% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.4% في أيار/مايو، وأظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.7% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 5.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 17.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 12.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 1,250 ألف طلب مقابل 1,314 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 462 ألف طلب إلى 17,600 ألف طلب مقابل 18,062 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.0 مقابل 27.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 60 مقابل 58 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها اللجنة الاستشارية للبحوث المالية.

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بخلاف ذلك،، فقد تابعنا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر عجز 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو مقاربة بفائض 5.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 1.3 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 531.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 17% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 7% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 453 ألف برميل، بينما لا تزال المخزونات 26% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والتي أعرب من خلالها عن كون سوق النفط العالمي في الوقت الراهن متوازن ومستقر، مع تطرقه لكون استعادة الإنتاج بشكل جزئي سيكون في مصلحة السوق.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة أوبك الثلاثاء عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية بنحو 7 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2021 وذلك بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا، ومع توقعات المنظمة بعدم تنامي المخاطر العام المقبل وبالأخص فيما يتعلق بالتوترات التجارية بين واشنطون وبكين وحدوث موجه ثانية من تفشي كورونا.

ونود الإشارة، لكون الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أفاد في مطلع هذا الأسبوع بأن أسواق النفط تقترب من تحقيق التوازن مدعومة بالارتفاع التدريجي للطلب بالتزامن مع تخفيف القيود في العديد من البلدان عالمياً، ووسط تخفيضات الإنتاج التي تلتزم بها أوبك بلس والتي تبلغ 9.7 مليون برميل يومياً منذ أيار/مايو والتي كان من المفترض أن يتم تقليصها بواقع 2 مليون برميل يومياً إلى 7.7 مليون برميل يومياً مع مطلع آب/أغسطس المقبل.

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية كشفت الجمعة الماضية عن أخر تقريرها والتي أفادت من خلاله بأن المعروض النفطي العالمي تراجع 2.4 مليون برميل يومياً خلال حزيران/يونيو إلى الأدنى له في تسعة أعوام عند مستويات 86.9 مليون برميل يومياً، مع الإشارة، لكون تراجع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 كان أقل حده من التوقعات السابقة.

كما تطرق تقرير وكالة الطاقة الدولية مؤخراً لكون مخزونات النفط العالمية تراجعت بواقع 34.9 مليون برميل إلى 176.4 مليون برميل وذلك بعد أن بلغت الأعلى لها على الإطلاق في أيار/مايو، وتتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط عالمياً خلال عام 2020 بنحو 400 ألف برميل يومياً إلى مستويات 92.1 مليون برميل يومياً، مع تحذيرها من كون تفشي فيروس كورونا بشكل موسع قد يضغط من جديد على تعافي الطلب العالمي للنفط.

ونود الإشارة، لكون المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الاثنين الماضي من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 13.15 مليون ولقي 574,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 181 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السابع عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 517 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر عن الأسبوع السابق، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.