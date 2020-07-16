شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي وحديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى له منذ العاشر من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي وذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة المركزي الأوروبي كرستين لاجارد.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1407، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1412 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1400، بينما حقق الأعلى له عند 1.1419.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على انكماش 0.1% خلال حزيران/يونيو ومقابل نمو 0.1% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري لاقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.2 مليار يورو مقابل 5.0 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع المركزي الأوروبي وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 17.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 12.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 1,250 ألف طلب مقابل 1,314 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 462 ألف طلب إلى 17,600 ألف طلب مقابل 18,062 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.0 مقابل 27.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 60 مقابل 58 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها اللجنة الاستشارية للبحوث المالية.